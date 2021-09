Der Augsburger Immobilienverwalter PATRIZIA (mehr als 800 Beschäftigte, weltweit 24 Standorte) übernimmt mit Whitehelm Capital (Sitz: Sydney) einen Spezialisten für Investments im Bereich Infrastruktur. Whitehelm zählt 60 Beschäftigte. in Australien und Europa. Als Preis werden 67 Mio. € genannt, er kann bei Erreichen vordefinierte Entwicklungsziele den niedrigen dreistelligen Bereich erreichen. PATRIZIA zahlt in bar und mit eigenen Aktien.



Als Infrastruktur-Unterthemen nennt PATRIZIA u.a. Smart Cities und digitale Infrastruktur, Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien sowie Wasser- und Umweltdienstleistungen.



Die PATRIZIA-Aktie legt am Morgen 6,7 % auf 22,40 € zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



