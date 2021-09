Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 14. September 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerWenn E-Autos brennen, muss die Feuerwehr ganz anders reagieren als bei einem Benziner. Der Löschvorgang dauert häufig länger und ist aufwendiger. Oft müssen die Fahrzeuge in Containern voller Wasser tagelang abgekühlt werden, damit sich das Feuer nicht wieder entfacht. Sorgt der Anstieg der verkauften Elektro- und Hybridautos für ein höheres Gefahrenpotenzial in Garagen und Tiefgaragen? Müssen manche Sicherheitskonzepte überdacht werden? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am 14. September 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Aktenvernichter Test - welcher schreddert am besten?Viele Verbraucher:innen fragen sich, weshalb man für zu Hause einen Aktenschredder benötigen sollte. "Marktcheck" hat Papiermülltonnen in der Nähe von Stuttgart durchsucht und darin verschiedenste persönliche Daten der Hausbewohner:innen gefunden. Ein Aktenvernichter hätte dies verhindert. "Marktcheck" lässt deshalb vier verschiedene Modelle im Labor überprüfen. Bei welchem lohnt sich der Kauf?Pilze - was beim Kauf oder Sammeln zu beachten istPilze sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Wie gut ist die Qualität von Pilzen aus Supermarkt und Discounter? "Marktcheck" lässt gekaufte Kräuterseitlinge, Champignons und Co. von einem Koch überprüfen, der daraus ein Pilzgericht zubereitet. Neben den Supermarkt-Pilzen geht es auch um Wildpilze. "Marktcheck" ist mit Pilzsammler:innen unterwegs, die zeigen, wo man im Wald die richtigen Pilze findet und was beim Einsammeln zu beachten ist.Trading-Plattformen - wenn Anleger:innen ihr Erspartes verlierenViele erhoffen sich durch den Kauf von Aktien eine gewinnbringende Rendite für ihr Erspartes. Dazu zählte auch Dietmar Joost aus der Nähe von Stuttgart. Er legte sein Geld bei der Alpha Financial Group an und verlor alles. Doch die Trading-Plattform war im Visier der Staatsanwaltschaft. Vor wenigen Monaten wurden in einem Callcenter in Bulgarien mehrere Personen festgenommen. Werden die Opfer ihr Geld wiederbekommen? Und worauf sollten Geldanleger:innen achten? "Marktcheck" deckt auf.Bierschaum - wie entsteht eine gute Krone?Für viele Bierfreund:innen gehört zum Genuss die perfekte Bierkrone einfach dazu. Hängt diese nur vom jeweiligen Bier ab? Und was ist wichtig, damit der Schaum auch stehen bleibt? Alexander von Alten-Bockum, Chemielehrer aus Koblenz, erklärt, was man beachten sollte."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Weiterführende Inhalte zur Sendung auf Facebook unter www.facebook.com/marktcheckFotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-e-auto-brand.Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5018716