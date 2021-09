DJ Linde erweitert nachfragebedingt Kapazitäten in Florida

FRANKFURT (Dow Jones)--Linde reagiert auf die wachsende Nachfrage seiner Kunden in Florida und erweitert die Kapazitäten seiner Luftzerlegeanlage in Mims im US-Bundesstaat Florida um fast 50 Prozent. Bis 2023 soll das Projekt abgeschlossen werden, teilte der Industriegasekonzern im britischen Guildford mit. Schon im vergangenen Jahr hatte Linde eine zusätzliche Anlage in Mims in Betrieb genommen.

September 13, 2021 06:30 ET (10:30 GMT)

