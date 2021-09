Temenos Infinity wird im Bericht Digital Banking Engagement Platforms (DBEP) für das 3. Quartal 2021 als "eine gute Wahl für Banken, die Wert auf modernste Geschäftsfunktionen" und eine "zukunftsweisende Architektur" legen, genannt

Temenos verdankt seinen Status als Leader seiner "Explainable AI"-Technologie und auf Micro Apps basierenden Architektur, die noch schneller maßgeschneiderte digitale Kundenerlebnisse ermöglichen

Dem DBEP-Bericht zufolge ermöglicht Temenos Quantum "die Ergänzung des Angebots um Low-Code-Funktionen"

Wie der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) heute bekannt gab, wurde er in zwei wichtigen Berichten als führend eingestuft den Bewertungen The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Platforms und Digital Banking Engagement Hubs für das dritte Quartal 2021*. Temenos war in beiden Bewertungen in der Strategie-Kategorie der Spitzenreiter.

Nach Meinung von Temenos beweist diese führende Position in beiden Berichten überdies, dass Temenos Infinity eine umfassende Plattform für Digital-Banking-Engagement mit leistungsstarken Funktionen zur Entwicklung ohne großen Programmieraufwand (Low Code) kombiniert, die die Unternehmenstransformation voranbringen. Temenos verdankt die Anerkennung seiner führenden Produktstrategie, innovativen "Explainable AI (XAI)"-Technologie und der auf Micro Apps basierenden Architektur, die Temenos Infinity auszeichnet und nahtlose digitale Kundenerlebnisse ermöglicht.

Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst, Forrester, erklärte in beiden Berichten:"Temenos überzeugt durch umfangreichen Banking-Funktionen und eine vielseitige Architektur. [Es] ist genau die richtige Wahl für Banken, die Wert auf modernste Geschäftsfunktionen, eine zukunftsorientierte Architektur und Produktstrategie legen, die zahlreiche vielversprechende Eigenschaften hat."

Dem Bericht von Forrester zufolge ergänzt die Multiexperience-Entwicklungsplattform von Temenos Quantum "das Angebot um Low-Code-Funktionen", die nach Ansicht von Temenos die Innovation fördern und den Banken eine mühelose Anpassung an jeden Markt oder strategischen Wandel ermöglichen. Mit diesem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal ermöglicht Temenos Infinity eine Transformation der Art und Weise, wie Banken arbeiten, ihre Produkte entwickeln und Serviceleistungen erbringen.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: "Wir sind stolz auf unsere Erwähnung als Leader in den beiden Wave-Berichten von Forrester. Unserer Meinung nach zeugt diese Anerkennung für unsere kontinuierlichen Investitionen und Innovationen in Temenos Infinity, das auf der der fortschrittlichsten Cloud- und KI-Technologie basiert. Temenos Infinity ist die Plattform für die Unternehmenstransformation. Angefangen von globalen Tier-1-Banken bis hin zu digitalen Herausforderern setzen mehr als weltweite 650 Finanzinstitute für ihren Erfolg und ihr Wachstum und die Schaffung außergewöhnlicher persönlicher Kundenerlebnisse auf Temenos Infinity. Mit seiner offenen, API-basierten Konzeption unterstützt Temenos Infinity die Banken bei der Verbindung mit einem breiteren Ökosystem von Dienstleistern innerhalb und außerhalb der Finanzwelt mit Blick auf Innovationen und eine raschere Markteinführung neuer Produkte. Wir sehen unsere Position in den Berichten von Forrester als eine Bestätigung für unsere Investitionen, strategische Vision und unseren weltweiten Kundenerfolg."

Die Forester Wave bewertet die 11 bedeutendsten Anbieter von Digital-Banking-Plattformen anhand von 35 (DBEP) bzw. 30 (DBEH) Kriterien gemäß ihrem aktuellem Angebot, ihrer Strategie und Marktpräsenz. Temenos erhielt in der DBEP-Bewertung die maximale Punktzahl bei den Kriterien für Apps und Kanäle sowie Lösungsarchitektur sowie in beiden Bewertungen bei den Kriterien für geplante Erweiterungen, Marktansatz und Partner-Ökosystem.

Temenos hat in den letzten 12 Monaten mit Temenos Infinity Virtual COO eine XAI-gestützte digitale Lösung auf den Markt gebracht, die datengetriebene Einblicke bietet und Banken bei der Förderung des Wachstums von KMU hilft. Überdies kündigte das Unternehmen seine Micro-Apps-Architektur für Temenos Infinity an, die Banken die rasche Entwicklung personalisierter digitaler Erlebnisse ermöglicht, um bestimmte Segmente wie Familien oder Studenten zu bedienen.

*The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Platforms, Q3 2021

The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Hubs, Q3 2021

Über Temenos

Die Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Mehr als 3.000 Banken weltweit, darunter 41 der Top-50-Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die Tagesgeschäfte als auch die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

