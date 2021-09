Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Umfeld für weitere Emissionen ist günstig und erste Mandate sind in der Pipeline, so die Analysten der Helaba.Auf Roadshow befinde sich die polnische mBank, die eine grüne, 6-jährige Senior-Non-Preferred-Anleihe auf den Markt bringen wolle. Dies könnte zur Wochenmitte der Fall sein. Positiv hervorzuheben sei der weitere Rückgang des ITRAXX Senior Financials, der mit Werten unter 51,5 ein sehr niedriges Niveau aufweise. Von einer erhöhten Risikoaversion sei somit nichts zu spüren, was sich auch daran ablesen lasse, dass der europäische Bankenindex nach einer kurzen Schwächephase wieder deutlich habe zulegen können. ...

