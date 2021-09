China-Aktien stehen nach wie vor unter enormen Druck, was sich auch an den Kursen ablesen lässt. Ein erstes Telefonat nach über sieben Monaten des Schweigens zwischen Joe Biden und Xi Jinping macht aber ein wenig Hoffnung.Auch am heutigen Montag startet Alibaba (US01609W1027) mit einem Verlust in die neue Handelswoche. Für Anleger dürfte das mittlerweile aber ein gewohnter Anblick sein. Nachdem es in der zurückliegenden Woche allerdings bereits um rund 5 Prozent nach unten ging, sollte der Titel an eine Trendwende anknüpfen.Ermöglicht werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...