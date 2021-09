Der Wiener Aktienmarkt hat seine Zugewinne bis zu Mittag weiter ausgebaut. Gegen 12.30 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem klaren Plus von 1,11 Prozent bei 3.650,15 Punkten. Der marktbreite ATX Prime stieg ebenso um 1,01 Prozent auf 1.848,72 Einheiten. Auch an den Leitbörsen in Europa ging es am Montag nach oben mit den Kursen. Damit konnte der ATX auch die Abschläge vom vergangenen Freitag ...

