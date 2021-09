München (www.anleihencheck.de) - Der Insolvenzverwalter der Steilmann SE hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen ISIN DE000A12UAE0/ WKN A12UAE und ISIN DE000A14J4G3/ WKN A14J4G einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Steilmann SE zur Verfügung gestellt, so One Square Advisory Services S.á.r.l. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...