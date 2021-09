Der hochkapitalisierte Dow Jones Indurstrial Average neigt seit mehreren Monaten zu einer absoluten und relativen Schwäche. In der vergangenen Woche wurde eine erste relevante Aufwärtstrend-Linie unterschritten. Und auch wenn eine Zwischenerholung jederzeit möglich ist, so verweist die Chartstruktur sowohl bei statischen wie auch dynamischen Indikatoren auf eine verstärkte Korrektur hin, der eine Zwischenerholung nicht entgegensteht.Der US-Leitindex Dow Jones Industrial Average (DJIA) hat in den letzten Tagen wieder einmal charttechnisch ausgeatmet, könnte ...

