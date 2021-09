Die Energiewende bleibt angesichts der anstehenden Wahlen in Deutschland eines der Gesprächsthemen schlechthin. Doch im ersten Halbjahr hat die konventionelle Kohle die Windkraft wieder als wichtigste Stromquelle abgelöst. Trotz voller Auftragsbücher bleibt für Turbinenbauer wie Nordex auf dem Weg zur Klimaneutralität somit noch viel zu tun.Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, stieg der Anteil der Kohle am insgesamt eingespeisten Strom in Deutschland im ersten Halbjahr deutlich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...