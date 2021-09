DGAP-News: Lakestar SPAC I SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Fusionen & Übernahmen

Luxemburg, 13. September 2021 - Lakestar SPAC I SE (Frankfurter Wertpapierbörse: LRS1) ("Lakestar SPAC I"), eine börsennotierte Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") gesponsort von Dr. Klaus Hommels, dem Gründer und Chairman von Lakestar Advisors, hat vergangenen Donnerstag (9. September 2021) erfolgreich die Einlösungsperiode abgeschlossen, die im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses mit HomeToGo GmbH ("HomeToGo"), dem Marktplatz mit der größten Auswahl an Ferienunterkünften, erforderlich war. Außerdem wurde der Zusammenschluss bei der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung mit 100% der anwesenden Stimmen einstimmig angenommen.

Dabei hat Lakestar SPAC I eine im Vergleich zu jüngsten U.S. SPACs ungewöhnlich niedrige Einlösungsquote von 36,6% erzielt. Dies unterstreicht die Überzeugungskraft des Lakestar SPAC I Teams und seines Sponsors, aber auch die Zuversicht der Investoren in die gemeinsame Zukunft mit HomeToGo. Nach diesem Erfolg steht eine Summe von ca. 250 Millionen Euro im SPAC und der PIPE zur Verfügung, die eine signifikante Bareinlage für HomeToGo zur Finanzierung der weiteren Expansionspläne ermöglichen wird.

Die heutige außerordentliche Hauptversammlung genehmigte außerdem den neuen Namen des Unternehmens, HomeToGo SE, sowie die Mitglieder des neuen Aufsichtsrats, Christoph Schuh, Dr. Dirk Altenbeck, Philipp Kloeckner, Martin Reiter, Susanne (Greenfield) Sandler und Thilo Semmelbauer.

Stefan Winners, CEO von Lakestar SPAC I sagt: "Die hohe Zustimmung bei der heutigen Hauptversammlung und die sehr niedrige Einlösungsquote unterstreichen die Attraktivität des Unternehmens, mit dem wir uns zusammenschließen wollen. HomeToGo wird von einem hervorragenden Management Team unter Patrick Andrae geführt, das sogar während der extrem herausfordernden Pandemie für Wachstum im Unternehmen gesorgt hat. Ich glaube fest daran, dass HomeToGo weiterhin beeindruckende Wachstumszahlen liefern wird."

Inga Schwarting, CIO von Lakestar SPAC I, sagt: "Wir haben überzeugend bewiesen, dass SPACs in Europa, mit dem richtigen Team und Sponsor, erfolgreich umgesetzt werden können. Ich freue mich über den Erfolg unserer Initiative. SPACs sind eine echte Alternative zu direkten Börsengängen und werden die Art und Weise, wie wachstumsstarke Unternehmen in Europa ihre Zukunft finanzieren, um eine neue Dimension erweitern."



Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo, ergänzt: "Das heutige Abstimmungsergebnis und die Bareinlage, die mit der Umsetzung des Unternehmenszusammenschlusses einhergeht, sind für HomeToGo ein Game Changer. Damit haben wir sofort einen erheblichen finanziellen Spielraum, um unsere nächste Wachstumsphase einzuleiten und die Chancen zu ergreifen, die sich aus der steigenden Nachfrage nach alternativen Ferienunterkünften ergeben. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben und freue mich auf die Möglichkeiten, die unsere Zusammenarbeit mit Lakestar SPAC I eröffnet."

Das Closing des Unternehmenszusammenschlusses wird bis Ende September 2021 erwartet.



Über Lakestar SPAC I SE



Lakestar SPAC I SE ist eine in Luxemburg ansässige Special Purpose Acquisition Company, die zu dem Zweck gegründet wurde, ein Unternehmen mit Hauptgeschäftsaktivitäten in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz in Form einer Verschmelzung, eines Aktientauschs, eines Aktienkaufs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, einer Umstrukturierung oder ähnlicher Transaktionen zu erwerben.



Für einen Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt Lakestar SPAC I ein Zielunternehmen im Technologiesektor mit Fokussierung in den Bereichen SaaS (software as a service), FinTech, Transport und Logistik, HealthTech oder DeepTech zu identifizieren. Lakestar SPAC I wird von Dr. Klaus Hommels, dem Gründer und Chairman von Lakestar Advisors, gesponsert. Die Gründer von Lakestar SPAC I sind Dr. Klaus Hommels zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Stefan Winners, und Inga Schwarting, Chief Investment Officer von Lakestar SPAC I.



Für weitere Informationen: www.lakestar-spac1.com



Über HomeToGo GmbH

HomeToGo wurde 2014 mit der Vision gegründet, einzigartige Unterkünfte für jeden zugänglich zu machen. Dazu hat HomeToGo eine einfach zu bedienende Technologie-Plattform aufgebaut, die Unternehmenspartner und Reisende von überall auf der ganzen Welt zusammenbringt.



HomeToGo ist ein digitaler Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl für Ferienunterkünfte, der Millionen von Reisende, die nach der perfekten Unterkunft suchen, mit Tausenden von Partnern überall auf der Welt verbindet.

HomeToGo's Marktplatz ist sowohl für Verbraucher als auch für seine Unternehmenspartner vorteilhaft:

Verbraucher, welche die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten Zugang zu der größten Auswahl an Unterkünften, während unsere Partner, die Reichweite und technologischen Lösungen der Plattform nutzen, um ein breites Spektrum an Kunden zu bedienen und eine hochwertigere Nachfrage zu generieren. HomeToGo mit Sitz in Berlin, Deutschland, betreibt lokalisierte Websites und Apps in 23 Ländern.



Für weitere Informationen: www.hometogo.de



