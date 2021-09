Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend laufen in der Regel im Bereich des 10er-EMA aus. Möglicherweise steuern die Bullen noch das offene Gap vom 07. September bei 15.826 Punkten an. Gaps werden in der Regel wieder geschlossen. In der Extension wäre mit einem weiteren Hochlauf zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart zu rechnen. Aktuelle Lage DAX im Long-Modus. DAX bei 15.770 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...