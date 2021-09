Die Woche beginnt recht turbulent bei einigen Aktien aus dem Impfstoffbereich. So verliert das französische Biotechnologie-Unternehmen Valneva knapp 40 Prozent an Wert. Auch die amerikanische Dynavax Technologies notiert knapp 16 Prozent im Minus. Was sind die Gründe dafür?Die Mitteilung, dass Großbritannien den Liefervertrag mit Valneva gekündigt hat, sorgte für einen dramatischen Kurssturz bei der Aktie. Die Regierung behauptet, dass die Franzosen gegen Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verstoßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...