Die Wiener Börse tendierte am Montag im Verlauf weiterhin mit klaren Aufschlägen. Der ATX stand gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 1,20 Prozent bei 3.653,21 Punkten. Der marktbreite ATX Prime stieg unterdessen um ebenso deutliche 1,12 Prozent auf 1.850,58 Einheiten. Europaweit war die Börsenstimmung am Montagnachmittag gut. Dabei verläuft der Handel zum Wochenauftakt in sehr ruhigen Bahnen. Von Konjunkturdatenseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...