", weiter aufgestockt. Das US-Softwareunternehmen zählt zu den stärksten aktiven Befürwortern der Kryptowährung. Im 3. Quartal wurde die Position um 8.957 BTC weiter aufgestockt, MICROSTRATEGY zahlte im Durchschnitt ca. 46,875 $ je Stück. Die Finanzierung erfolgte hauptsächlich über die Ausgabe neuer Aktien, seit Jahresbeginn kamen so 400 Mio. $ neu herein, wie das Unternehmen heute der SEC mitteilte.



In der Bilanz stehen jetzt rund 114.040 BTC, die insgesamt zu je rund 27.700 $ erworben wurden. Die MSTR-Aktie legte seit dem Jahreswechsel 58 % zu, für das Unternehmen wird aktuell ein Börsenwert von 6,0 Mrd. $ sowie ein hohes Short Interest von rund 24 % angezeigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



