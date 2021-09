Nach fünf Handelstagen mit Verlusten versucht sich die Wall Street am Montag an einer Erholung. Die Futures auf den Dow, S&P500 und den Nasdaq signalisieren eine freundliche Erholung. Ob die Stimmung anhält, oder - wie in der Vorwoche - im Tagesverlauf kippt, bleibt abzuwarten. In der laufenden Woche stehen wichtige Wirtschafts- und Inflationsdaten an, darunter die Einzelhandelsumsätze. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

