Die Aktie von BioNTech gewinnt am Montag an Momentum und lässt die 50-, 100- und 200-Tage-Linie weiter hinter sich. Ein Grund für das vorbörsliche Plus von 1,5 Prozent auf 354,24 Dollar ist das verstärkte Bemühen etlicher Länder, vor Beginn des Herbstes noch mehr Menschen für die Coronaimpfungen zu gewinnen.In Deutschland zum Beispiel ist am Montag die bundesweite Corona-Impf-Aktionswoche gestartet. Die Menschen können sich an hunderten alltäglich besuchten Orten, meist ohne Termin, gegen Corona ...

