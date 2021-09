ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 US-Dollar belassen. Im Extrem, also bei Wegfall aller Vermittlungsprovisionen aus dem Google Play Store, könnte der faire Wert für die Papiere der Google-Mutter auf 3200 Dollar sinken, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bezog sich damit auf ein US-Urteil gegen Apple, wonach es für Kunden einfacher werden müsse, digitale Inhalte in Apps direkt bei den Entwicklern zu kaufen. Das Ende vom Lied ist Ju zufolge jedoch noch nicht gesungen. So rechnet er zunächst einmal damit, dass Apple gegen das Urteil vorgehe./ag/tav



