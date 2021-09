Mais durchläuft gegenwärtig eine Korrekturphase. Mit dem Verlassen der zuletzt an dieser Stelle thematisierten Handelsspanne wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mais durchläuft gegenwärtig eine Korrekturphase. Mit dem Verlassen der zuletzt an dieser Stelle thematisierten Handelsspanne wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.08. hieß es unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...