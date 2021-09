Da sich unser Mick ein paar Tage Urlaub gönnt, stellt Euch heute Jürgen allein auf die neue Börsenwoche ein. Hier stehen neue Inflationsdaten am morgigen Dienstag und der dreifache Verfallstag am Freitag als wichtigste Termine der Woche auf der Agenda. Zum Start gibt es in Bezug auf chinesische IT-Aktien mal wieder Abgabedruck, nachdem die Financial Times berichtete, dass die chinesische Regierung die Zerschlagung der Alibaba-Finntech-Einheit Alipay plane. Valneva verliert sogar über 30%, nachdem Großbritannien einen Auftrag "storniert" und Apple stand am Freitag unter Abgabedruck. In dieser Woche gibt es aber Produktneuheiten. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.