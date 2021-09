~ 88 % Reduktion der medianen annualisierten Blutungsrate (Annualized Bleeding Rate, ABR) bei allen Blutungen und 94 % Reduktion der medianen ABR bei spontanen Gelenkeinblutungen bei der höchsten untersuchten Dosis ~

~ Gute Verträglichkeit von SerpinPC beobachtet ~

~ Unternehmen hat Planung für globales Zulassungsprogramm begonnen ~

CAMBRIDGE, Mass. und LONDON, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc ("Unternehmen") (Nasdaq: CNTA) gab heute gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft ApcinteX Limited (" ApcinteX") positive Gesamtergebnisse aus dem Phase-IIa-Teil von AP-0101 bekannt, dem 6-monatigen Wiederholungsdosis-Abschnitt der laufenden First-in-Human Proof-of-Concept-Studie zu SerpinPC bei Patienten mit schwerer Hämophilie A und B.

AP-0101 ist eine Proof-of-Concept-Studie der Phase-I/IIa zur Bewertung von SerpinPC, einem Inhibitor des aktivierten C-Proteins (activated protein C, APC), bei 23 männlichen Patienten mit schwerer Hämophilie A oder B ohne prophylaktische Behandlung.1 Im Phase-IIa-Teil der Studie wurden die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik in drei Dosiskohorten (0,3 mg/kg, 0,6 mg/kg und 1,2 mg/kg) von SerpinPC untersucht, das über einen Zeitraum von 24 Wochen alle 4 Wochen (6 Gesamtdosen) als subkutane (SC) Injektion verabreicht wurde. Bei der Reduzierung der annualisierten Blutungsraten (ABR) handelte es sich um explorative Ergebnisse. Obwohl für die Studie zulässig, wurden keinem der Patienten Inhibitoren verabreicht.

SerpinPC wurde gut vertragen. Wie bereits zuvor bekanntgegeben, brach ein Patient mit einer Hauterkrankung in der Anamnese die Behandlung mit SerpinPC aufgrund einer Reaktion an der Injektionsstelle ab. Es wurden keine weiteren unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit SerpinPC verzeichnet. Während der 24-wöchigen Studie wurde keine anhaltende Erhöhung der D-Dimere, einem sensiblen Maß für die übermäßige Thrombinbildung, berichtet. Zwei Studienteilnehmer hatten Antikörper gegen das Prüfmedikament gebildet und blieben in der Behandlung, ohne erkennbare Auswirkungen auf die ABR.

In der Kohorte mit der höchsten Dosis reduzierte SerpinPC die von den Teilnehmern berichtete ABR für Blutungen während der letzten 12 Behandlungswochen (vordefinierter primärer Beurteilungszeitraum) um 88 % im Vergleich zur ABR aller Blutungen, die während des Beobachtungszeitraums vor Exposition prospektiv gemessen wurden. In der Kohorte mit der höchsten Dosis wurde bei fünf von acht Studienteilnehmern während des vordefinierten 12-wöchigen, primären Beurteilungszeitraums keine oder eine Blutung beobachtet. Die von den Teilnehmern berichtete ABR spontaner Gelenkeinblutungen in der Kohorte mit der höchsten Dosis wurde um 94 % reduziert. Die Reduktion der ABR war bei Patienten mit Hämophilie A oder Hämophilie B ähnlich.

Dose Tested Exploratory Efficacy Endpoints 0.3 mg/kg

n=7 0.6 mg/kg

n=7 1.2 mg/kg

n=8 All Bleeds ABR (median percent change) -80%

p=0.016 -70%

p=0.031 -88%

p=0.016 Spontaneous Joint Bleeds ABR (median percent change) -76%

p=0.016 -69%

p=0.031 -94%

p=0.023 Above analyses compared last 12 weeks of treatment (pre-specified primary assessment period) to

pre-exposure baseline measures. Bleeding events were self-reported.

p-values presented are based on small numbers and are exploratory in nature.



Die mediane Anzahl der Zielgelenke (Gelenk mit > 3 Blutungen in einem Zeitraum von 6 Monaten) verringerte sich gegenüber dem Baselinewert von 2,5 vor Exposition auf null am Ende der Studie. Alle Patienten hatten zu Beginn der Studie Zielgelenke und 15 Patienten hatten am Ende der Studie keine Zielgelenke.

Alle 22 Patienten, die den Phase-IIa-Teil der Studie abgeschlossen haben, haben sich für die Aufnahme in den 48-wöchigen offenen Verlängerungsabschnitt entschieden, in dem über einen Zeitraum von 48 Wochen alle 4 Wochen eine einzige Fixdosis von 60 mg SerpinPC subkutan verabreicht wird (insgesamt 13 Dosen). Centessa geht davon aus, die Ergebnisse des offenen Verlängerungsabschnitts dieser Studie in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu berichten.

"Die überzeugende Reduzierung von Blutungen und die anhaltende Verträglichkeit, die wir bei Patienten mit Hämophilie A und Hämophilie B in dieser Proof-of-Concept-Studie beobachtet haben, sind sehr ermutigend. Wir möchten SerpinPC gerne in einen globalen Entwicklungsplan voranbringen, mit dem Ziel einer oder mehrerer Zulassungen. Wir sehen einen breiten Nutzen von SerpinPC im gesamten Gebiet der Hämophilie und werden versuchen, diese potenzielle subkutane Therapie möglichst schnell für Hämophiliepatienten verfügbar zu machen", so Antoine Yver, M.D., M.Sc., Chief Medical Officer von Centessa Pharmaceuticals.

"Die Ergebnisse dieser Phase-IIa-Studie zu SerpinPC zeigen weiterhin ein ausgezeichnetes Verträglichkeitsprofil für dieses Molekül, und die explorativen Wirksamkeitsergebnisse, die in dieser Studie zu Patienten mit schwerer Hämophilie A und B beobachtet wurden, sind ebenfalls sehr vielversprechend. Eine sichere, subkutane Prophylaxeoption für Patienten mit Hämophilie A und B wäre eine wichtige Ergänzung unserer Behandlungsoptionen", so David Lillicrap, M.D., Professor für Pathologie und Molekularmedizin an der Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada, und ehemaliges Mitglied des World Federation of Hemophilia Advisory Board.

¹ ClinicalTrials.gov ID: NCT04073498)

Über Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals plc hat das Ziel, die Arzneimittelentwicklung durch die Kombination der Stärken eines anlagenbezogenen Modells mit den Vorteilen der typischen Größe und Diversifizierung größerer F&E-Unternehmen neu zu gestalten. Das anlagenbezogene Modell bezieht sich auf ein hoch spezialisiertes Unternehmen mit singulärer Ausrichtung, das von einem Team anerkannter Fachexperten geleitet wird. Die anlagenbezogenen Unternehmensprogramme von Centessa reichen vom Forschungsstadium bis hin zur späten Entwicklungsphase und umfassen verschiedene Therapiebereiche wie Onkologie, Hämatologie, Immunologie/entzündliche Erkrankungen, Neurowissenschaften, Hepatologie, Pulmonologie und Nephrologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.centessa.com .

Über ApcinteX Limited

ApcinteX Limited konzentriert sich auf die Entwicklung von SerpinPC für die Behandlung von Hämophilie A und Hämophilie B. Hämophilie ist eine seltene Blutgerinnungsstörung, die durch eine unzureichende Thrombinbildung bei Gefäßschäden verursacht wird.

Über SerpinPC

SerpinPC, ein auf der Proteinfamilie der Serpine basierendes Biologikum, ist darauf ausgelegt, durch Hemmung des aktivierten Proteins C (APC) mehr Thrombin zu erzeugen und so die Koagulation bei Hämophilie-Patienten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. SerpinPC hat das Potenzial zur Behandlung aller Arten der Hämophilie unabhängig von Schweregrad oder Inhibitorstatus und kann möglicherweise auch Blutungen verhindern, die mit anderen Blutgerinnungsstörungen einhergehen.

Über AP-0101

AP-0101 ist eine laufende offene klinische Studie der Phase-I/IIa zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von intravenösen und subkutanen Dosen von SerpinPC bei gesunden freiwilligen Probanden und männlichen Patienten mit schwerer Hämophilie).

Über Hämophilie A (HA) und Hämophilie B (HB)

HA und HB sind mit dem X-Chromosom verknüpfte genetische Erkrankungen, die jeweils eine von 5.000 bzw. eine von 20.000 männlichen Lebendgeburten betreffen und zu spontanen inneren Blutungen führen, die lebensbedrohlich sein können. Mehr als 70 % der Blutungen treten in Gelenken auf (Hämarthrose) und verursachen chronische Gelenkschäden (Arthropathie) mit Zerstörung des Bewegungsapparats. Die mit diesen Störungen verbundenen Blutungen sind Folge eines Defekts des oder Mangels an Faktor VIII (im Fall von HA) oder Faktor IX (im Fall von HB), den beiden Bestandteilen des intrinsischen Tenasekomplexes.

Die normale Blutgerinnung (Hämostase) ist ein wichtiger Teil der physiologischen Reaktion auf Gewebeschäden. Wenn Bestandteile des Bluts mit extravasalen Zellen und Proteinen in Kontakt kommen, sammeln sich Thrombozyten an und führen letztendlich zur Bildung von Thrombin, dem Effektorenzym der Blutgerinnung. Die Prothrombinase-Aktivität ist für die schnelle, lokalisierte Thrombinbildung erforderlich, die wiederum für eine adäquate Blutgerinnung benötigt wird. Prothrombinase wird kontinuierlich durch das APC abgebaut, das in niedrigen Konzentrationen im Blutkreislauf vorhanden ist. Im Rahmen einer mangelhaften intrinsischen Tenase-Aktivität (Hämophilie) führt die natürliche antikoagulatorische Aktivität des APC im Blutkreislauf zu einer unzureichenden Prothrombinase-Aktivität für die normale Blutgerinnung.

