Dubrovnik, Kroatien (ots/PRNewswire) -Cuprum Coin s.l.l.c. gab heute die Einführung der neuen Kryptowährung bekannt, die mit einem Basiswert in Form von ultrafeinem Kupferpulver im Wert von über 60 Mrd. US-Dollar unterlegt ist. Das Unternehmen gibt den Beginn der Vorverkaufsphase für den 15. September und den vollständigen Markteintritt in der ersten Hälfte des Jahres 2022 an, sobald alle lizenzrechtlichen und regulatorischen Meilensteine erreicht sind.Im Juli dieses Jahres unterzeichnete der Gründer von Cuprum Coin (https://cuprumcoin.com/) den Vertrag mit dem Eigentümer eines seltenen und hoch geschätzten ultrafeinen Kupferpulvers im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar. "Mit dieser Vereinbarung hat der Prozess der Schaffung eines allgemeinen Marktplatzes für ultrafeines Kupferpulver, der durch eine Blockchain-gestützte Handelsplattform für Kryptowährungen bereitgestellt wird, offiziell begonnen", erklärte Mario Urlic, CEO und Gründer von Cuprum Coin, Anfang dieser Woche. Ziel des Unternehmens ist es, dass alle Investitionen auf dem Markt gesicherte und langfristig gehaltene Wertanlagen sind. Aufgrund der Materialkosten und des unglaublich schwierigen Herstellungsprozesses gehört ultrafeines Kupferpulver zu den wertvollsten Rohstoffen der Welt.Da Cuprum Coin (https://cuprumcoin.com/) auf die kompromisslose Nachfrage seiner Assets in der Zukunft setzt, kann es diesen Wert langfristig sichern. Obwohl es auf der Distributed Ledger Technology (DLT) basiert, ist Cuprum Coin ein Produkt, das alle Kriterien klassischer Rohstoffe wie Kupfer, Gold, Silber, Aluminium, Kobalt, Zink, Nickel usw. ebenso erfüllt wie die traditioneller Fiat-Währungen. Außerdem wird die Anwendung breit gefächert sein, sie reicht vom Austausch von Waren, Krypto- und Fiat-Währungen zu Dienstleistungen und vielem mehr.Cuprum Coin (https://cuprumcoin.com/) basiert auf TEZOS, einer idealen alternativen Plattform für den Aufbau umweltfreundlicher Blockchain-Anwendungen, da die Proof-of-Stake-Blockchain im Gegensatz zu Proof-of-Work-Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum deutlich weniger Energie und Kosten für den Betrieb benötigt.Die Nachfrage nach ultrafeinem Kupferpulver wird in den kommenden Jahren ungebremst bleiben, mit einem erwarteten Preiswachstum zwischen 8 und 12 Prozent. Es wird vor allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in Raumfahrtprogrammen und in der Medizin eingesetzt. Ultrafeines Kupferpulver wird als Sicherheit für Kredite verwendet und landet oft in Banktresoren. Da es jedoch nicht als Ware oder Finanzinstrument eingestuft wird, ist es Privatanlegern, Investoren, Investmentfirmen, Hedge- und Pensionsfonds verboten, damit zu handeln. Deshalb ist Cuprum Coin eine perfekte Lösung. Das internationale Expertenteam ist eine zusätzliche Garantie für langfristigen Erfolg.Besuchen Sie die offizielle Cuprum Coin Website (https://cuprumcoin.com/)für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1623480/CUPRUM_COIN_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1623481/Cuprum_Coin_Wallpaper.jpgOriginal-Content von: Cuprum Coin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158567/5019155