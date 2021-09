DJ T-Mobile US bietet Handys und Tarife bald bei Walmart

Von Matt Grossman

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US baut seine Reichweite im Einzelhandel aus und startet den Verkauf seiner Marken T-Mobile und Metro by T-Mobile in 2.300 Walmart-Filialen und über die Website von Walmart. Metro by T-Mobile werde ab dem 18. Oktober Handys und Mobilfunktarife in einigen Walmart-Märkten anbieten, teilte die Telekom-Tochter mit. T-Mobile-Tarife und -Geräte sollen dann ab dem 1. November über Walmart erhältlich sein. Walmart verkauft bereits Telefone und Tarife von anderen Anbietern wie AT&T Inc. und Verizon Communications Inc.

September 13, 2021 09:54 ET (13:54 GMT)

