Stuttgart (ots) -Am 16. September 2021 um 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg, im Radio und im InternetEndspurt im Bundestagswahlkampf, auch im Südwesten: Zehn Tage vor der Wahl treffen baden-württembergische Spitzenpolitiker:innen aller im Bundestag vertretenen Parteien in den Wagenhallen in Stuttgart aufeinander.Zu sehen ist die Spitzenrunde am Donnerstag, 16. September 2021, von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Auf www.SWR.de/bw und in der SWR Aktuell App, im SWR Channel auf Youtube, auf dem SWR Aktuell-Kanal bei Facebook sowie im Radioprogramm SWR Aktuell kann der Live-Stream verfolgt werden. Es moderieren Stephanie Haiber und Michael Matting. Die Diskussionsrunde findet ohne Publikum statt.Die wichtigsten politischen Themen und ihre Auswirkungen auf das LandDen Fragen des SWR Moderationsteams stellen sich Franziska Brantner (Grüne), Saskia Esken (SPD), Martin Hess (AfD), Andreas Jung (CDU), Bernd Riexinger (Die Linke) und Michael Theurer (FDP). Sie diskutieren über die wichtigsten politischen Themen und deren Auswirkungen auf das Land. Wie können die Folgen der Corona-Pandemie abgemildert werden? Welche Rolle soll der Klimaschutz künftig spielen? Wie wollen die Parteien mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Digitalisierung voranbringen und die Verkehrspolitik gestalten? Was wollen die Kandidierenden konkret für ihren Wahlkreis erreichen?Barrierefreie AngeboteDie Spitzenrunde und alle weiteren Wahlsendungen im SWR Fernsehen werden untertitelt und in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden sie in einer Fassung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) live via HbbTV ausgestrahlt und auf den Seiten von SWR.de als Livestream angeboten. Für ausgewählte Reportagen erstellt der SWR zudem Audiodeskriptionen (AD). Ferner gibt es ein gemeinsames ARD-Angebot in Leichter Sprache unter dem Dach der Tagesschau. Den detaillierten Überblick zu den barrierefreien Angeboten gibt es unter www.SWR.de/barrierefrei.Ein umfangreiches Webspecial zur Bundestagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steht unter www.SWR.de/wahl. Dort findet sich auch der SWR Kandidatencheck, für den der SWR alle Kandidierenden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu einer Online-Befragung eingeladen hat.Pressefotosfinden Sie unter dem Link https://share.ard-zdf-box.de/s/6y8CynLREdb8Zy5Dort werden im Lauf des Sendungsabends Pressefotos eingestellt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/die-wahl-im-swr-bwNewsletter SWRvernetzt: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deDie SWR Pressestelle auf Twitter unter @SWRpresseOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5019201