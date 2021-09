Nasdaq Helsinki Ltd: NEW LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP

NOTICE 13.9.2021 LEVERAGE CERTIFICATES Upon request by the issuer, long symbols for the below instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of September 14, 2021. ISIN codes will remain unchanged. ISIN SHORT SYMBOL NEW LONG SYMBOL FI4000462320 BULLDJIAX20SNONF BULL DOWJONES X20S NORDNET F FI4000462304 BULLDJIAX15SNONF BULL DOWJONES X15S NORDNET F FI4000462296 BULLDJIAX12SNONF BULL DOWJONES X12S NORDNET F FI4000495338 BULLSX5X20SNONF6 BULL SX5E X20S NORDNET F6 FI4000495312 BULLDAXX20SNONF9 BULL DAX X20S NORDNET F9 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260