Inkubieren ist der Schlüssel zu Innovation und Wachstum; dazu braucht es Mut zu unternehmerischer Freiheit, Geduld und eine positive Fehlerkultur. Dabei kann der Mittelstand zum Vorreiter werden. Der Mittelstand ist nicht nur das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland, er treibt auch die Innovation maßgeblich voran. Erfolgreiche Innovation, insbesondere in Zeiten der Digitalisierung, ist herausfordernd. Ein besonders vielversprechender, klangvoller Weg in Richtung Zukunft und Vision ist die Inkubation: Viele Unternehmen, darunter auch mehr und mehr aus dem Mittelstand, entscheiden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...