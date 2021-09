Der Wohnungskonzern Vonovia kommt mit seinem neuen Angebot zur Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen in kleinen Schritten voran.Die Gesamtzahl der für die Mindestannahmeschwelle der Offerte zu berücksichtigenden Deutsche-Wohnen-Aktien habe am Freitagabend rund 34,10 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der Berliner betragen, teilte Vonovia am Montag mit. Die Bochumer, die vor Beginn der Offerte bereits knapp 30 Prozent der Deutsche-Wohnen-Anteile eingesammelt hatten, bieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...