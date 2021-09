Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU0000026940 New Energy Minerals Ltd. 13.09.2021 AU0000174583 New Energy Minerals Ltd. 14.09.2021 Tausch 1:1

CA2326801081 Gold State Resources Inc. 13.09.2021 CA38076D1006 Gold State Resources Inc. 14.09.2021 Tausch 1:1

GG00B53M7D91 Mercantile Ports & Logistics Ltd. 13.09.2021 GG00BKSH7R87 Mercantile Ports & Logistics Ltd. 14.09.2021 Tausch 100:1

NL0000288876 Eurocommercial Properties N.V. 13.09.2021 NL0015000K93 Eurocommercial Properties N.V. 14.09.2021 Tausch 10:1

US05502L1052 Azurrx Biopharma Inc. 13.09.2021 US05502L2043 Azurrx Biopharma Inc. 14.09.2021 Tausch 10:1

