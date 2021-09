Belgrad (ots) -



Lobeshymnen sind Merkel bei einer ihrer letzten Dienstreisen gewiss. Doch die Bilanz ihrer Westbalkan-Politik fällt bescheiden aus. Der Prozess der EU-Erweiterung ist völlig ins Stocken geraten. Peking, Moskau und Ankara haben das durch das erlahmte EU-Interesse an der Region entstandene Machtvakuum genutzt. Statt sich der EU anzunähern, scheint sich der Westbalkan immer weiter von ihr zu entfernen. Das Merkel-Prinzip einer auf Zeit spielenden Politik des Dauerdialogs ist in der Region an seine Grenze gestoßen. Doch das ist nicht alles: Berlin hat zwar stets den ehrlichen Makler einer EU-Erweiterung gemimt, doch es in entscheidenden Momenten an der nötigen Konsequenz vermissen lassen. Angesichts des Dauergepolters der eigenen Führung haben viele Menschen auf dem Westbalkan zwar die sachlich-ruhige Art von Merkel geschätzt. Doch in Sachen Erweiterung hat sie wenig erreicht.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5019230

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de