Heidelberg (ots) -Das Team von Stüfe & Partner Vermögensverwaltung lädt zum 4. Mal ein zu einer Riverboat Cruise auf Schiff Königin Silvia in Heidelberg mit acht wachstumsstarken Gesellschaften, von denen sechs an der Börse Frankfurt notieren. Obwohl kurzfristig angesetzt, war die Veranstaltung innnerhalb von 10 Tagen überbucht. 10 Unternehmen wollten sich präsentieren und ca 140 Anlageprofis und Privatanleger und deren Begleitpersonen teilnehmen. Unser Team hat die Teilnehmergrenze von 100 auf 130 angehoben und statt maximal sechs Unternehmen acht akzeptiert. Die Wahl fiel auf nachstehende Gesellschaften bzw. deren Gründer oder/und Vorstände:1. Datagroup SE, Gründer/Vorstandsvorsitzender Max Schaber (53% Anteil)2. Cliq Digital AG, Vorstand/CEO Ben Bos3. Manz AG, Finanzvorstand/CFO Manfred Hochleitner4. YOC AG, Gründer/Vorstand Dirk Kraus (20% Anteil)5. Lynx Global Digital Finance, CEO Mike Penner6. Altech Advanced Materials AG, CEO Uwe Ahrens7. Paedi Protect AG, Gründer/CEO Dr. Olaf Stiller, nicht börsennotiert8. Biohacks AG (Schweiz), CEO Dr. Ingo Lange, StartupMax Schaber präsentierte schon in 2017 auf der 1. Rivercruise die Datagroup Aktie zu 38 EUR, die seitdem bis auf 79 EUR gestiegen ist (Plus 108%). Ähnliches gilt für die Manz Aktie, die in 2018 zu 21 Euro präsentiert wurde und in der Spitze auf 71,80 Euro (Plus 242%) anzog und derzeit für um die 50 EUR zu haben ist. Gerne hätten wir auch Mutares wieder dabei gehabt, deren ebenfalls in 2018 vorgestellte Aktie von 11 Euro auf 30 Euro gestiegen ist plus 3mal Dividende 1+1+1,5 Euro (Plus 200%). Mutares Vorstand Laumann will das in 2022 nachholen. Wir sind gespannt auf die Wachstumsperspektiven, die uns die acht Referenten zu ihren Gesellschaften vorstellen werden auf "Königin Silvia". Welche Kurschancen es bei Cliq Digital, YOC, Altech, Lynx, Paedi Protect und Biohacks geben wird und ob Manz und Datagroup erneut ein klarer Kauf sind, steht teilweise unter dem Vorbehalt neuer Erkenntnisse aus Einzelgesprächen mit den Referenten und den oft bestens informierten Teilnehmern und deren kritischen Fragen auf der Rivercruise.Anleger finden unsere Kommentare zu den acht Titeln in der Anlage. Wer Interesse an neuen Erkenntnissen hat, die sich auf der Rivercruise ergeben könnten, kann diese unter event@stuefe.com anfordern.Hinweis: Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an professionelle oder qualifizierte Anleger im deutschsprachigen und EU Raum. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren bzw. Aktien. Es bestehen möglicherweise Interessenkonflikte. Gesellschafter oder Organe unserer Gesellschaften oder Kunden unserer Verwaltung oder mit uns verbundene Gesellschaften halten möglicherweise die hier erwähnten Aktien. Diese können jederzeit gekauft oder verkauft werden. Näheres siehe im Anhang zu den Kommentaren.Pressekontakt:Kingstone Europe AG, Tel. 06221 6595540, stuefe@stuefe.comOriginal-Content von: Kingstone Europe AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119064/5019241