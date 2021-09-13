DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BCO DO BRASIL SA 2022 US05958AAJ79 14.09.2021 HZE/EOT
BCO D.BRASIL 19/24 MTN USP1R027AA25 14.09.2021 HZE/EOT
BCO DO BRASIL 18/23 REGS USP3772WAJ10 14.09.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BCO DO BRASIL SA 2022 US05958AAJ79 14.09.2021 HZE/EOT
BCO D.BRASIL 19/24 MTN USP1R027AA25 14.09.2021 HZE/EOT
BCO DO BRASIL 18/23 REGS USP3772WAJ10 14.09.2021 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de