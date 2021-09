Zürich (ots) -Zeitenwende steht für den Beginn einer neuen Ära. Eine Ära, die wir mit Mut und Kraft prägen und mitgestalten wollen. Hoteliéren und Hoteliers sind auf allen Ebenen gefordert. Digital wie analog. Der Hotel Innovations-Tag nimmt sich diesem Spannungsfeld an.Hotel Innovations-TagMontag, 20. September 2021The Circle Zürich FlughafenPassend zum diesjährigen Thema ZEITENWENDE. Mit Mut und Kraft in die Zukunft. erwartet Sie eine spannende Auswahl an Referaten. Im Rahmen des Hotel Innovations-Tages wird auch der Gewinner des 5. Hotel Innovations-Awards gekrönt. Der Preis wird von GastroSuisse und der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit verliehen und ist mit 15'000 CHF dotiert. Nominiert sind vier visionäre und innovative Hotel-Konzepte (https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/medien-gastrosuisse/news/2021/medienmitteilung-gastrosuisse-Vier-Konzepte-im-Finale-des-5.-Hotel-Innovations-Award-210826.pdf). Alle Informationen wie auch das Programm finden Sie auf der Website zum Anlass (http://www.hotelinnovation-gastrosuisse.ch.).Sie sind herzlich eingeladen. Anmeldung bis am Mittwoch, 15. September 2021, 17.00 Uhr an:weiterbildung@gastrosuisse.ch. Bitte teilen Sie uns allfällige Interviewwünsche zur Koordination der Termine im Voraus schriftlich mit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Pressekontakt:GastroSuisseZita Langenstein, Leiterin WeiterbildungMartin Abderhalden, Leiter Hotellerie und Tourismusweiterbildung@gastrosuisse.ch / Tel. 044 377 53 53Original-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100877486