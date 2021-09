Berlin (ots) -Berlin, 13.09.2021: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist überzeugt: "Wir können die soziale Marktwirtschaft umbauen zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft - und das ist eine Riesenchance." Dazu braucht es aus ihrer Sicht "klare Vorgaben" für die Wirtschaft. Das sagte sie in einem Interview gegenüber der Umweltschutzorganisation WWF. Das komplette Gespräch mit Annalena Baerbock in der Reihe WWFthink Wahl spezial wird am 14. September, 11 Uhr unter https://www.wwf.de/think sowie dem Youtube- und Facebook-Kanal des WWF Deutschland veröffentlicht. Folgende Zitate von Annalena Baerbock aus der Aufzeichnung des WWFthink Wahl spezial können bereits jetzt genutzt werden:"Für mich ist es halt so, dass die Klimakrise nicht immer dieses 'Oh Gott, was alles nicht geht!' ist, sondern, es ist eine riesengroße Chance auch für die deutsche Wirtschaft. Weil klar ist: Die Märkte der Zukunft werden klimaneutral sein und sie werden nachhaltig sein. (...) Wir können die soziale Marktwirtschaft umbauen zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft - und das ist eine Riesenchance. Aber: Weil wir so eine Eile haben, muss man dann der Wirtschaft auch klare Vorgaben geben: das ist in Zukunft noch erlaubt, das ist nicht erlaubt.""Ich möchte, dass öffentliche Gelder vor allem für öffentliche Aufgaben eingesetzt werden, nicht für Massentierhaltungsanlagen, sondern für Betriebe, die wirklich an die Tiere denken, an die Böden denken, an die Menschen denken."Weitere Termine in der Reihe WWFthink Wahl spezial:14. September, 11 Uhr: WWFthink Wahl spezial "Wohin steuert Deutschland und wer sollte am Ruder sitzen?" mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Bündnis 90/Die Grünen16. September, 11 Uhr: WWFthink Wahl spezial "Wohin steuert Deutschland und wer sollte am Ruder sitzen?" mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Vertretung von Armin Laschet, CDU17. September, 11 Uhr: WWFthink Wahl spezial "Jetzt reden wir! Wie schaut die junge Generation auf die Bundestagswahl 2021". Gäste sind Wiebke Winter,Mit-Gründerin der "KlimaUnion" und Mitglied des CDU-Bundesvorstands, Jan Schiffer, Bundessprecher der Linksjugend, und Liv Jula Mengel, Mitglied der Zukunftsmutigen WWF. Angefragt ist zudem Carla Reemtsa, Klimaschutzaktivistin und Mitorganisatorin bei Fridays for Future.23. September, 11 Uhr: WWFthink Wahl spezial "Wirtschaften zum Wohle des Planeten" Gäste sind Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Dr. Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Maja Göpel, Politökonomin und Transformationsforscherin, sowie Rebecca Tauer, Wirtschaftsexpertin beim WWF.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureWiebke ElbeTelefon: +49 (0)30 311 777 219E-Mail: Wiebke.Elbe@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6638/5019255