Wir sahen einen DAX mit Schub zum Wochenstart, der wieder nachliess. Am Ende blieb ein Plus zurück, aber der Rücklauf war bedenklich. Volatiler Wochenstart Der Wochenstart erfolgte mit einer Kurslücke auf der Oberseite, die direkt die 15.650 in Augenschein nahm. Damit war die Schwäche zur DAX-Nachbörse am Freitag erst einmal ...

