Moderate Gewinne haben am Montag den späten Handel mit US-Staatsanleihen geprägt. In einem ruhigen Umfeld stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) um 0,12 Prozent auf 133,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 1,32 Prozent.Zu Wochenbeginn standen in den USA keine entscheidenden Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Allerdings warten Anleger bereits gespannt ...

