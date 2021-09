Bei Smartphones und Heimelektronik spielt Xiaomi weltweit schon ganz vorne mit. Künftig will der chinesische Technologie-Hersteller auch ganz groß in den Automarkt einsteigen. In den vergangenen Wochen soll Xiaomi dafür mit zahlreichen Herstellern gesprochen haben. Nun gibt es womöglich einen neuen Favoriten für eine Zusammenarbeit.Xiaomi-Gründer Li Jun, der die Auto-Offensive zur Chef-Sache und seinem letzten großen Projekt für den Konzern erklärt hat, hat vergangene Woche den staatlichen Hersteller ...

