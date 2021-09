Rund 2,6 Prozent geht es mit den Aktien von Oracle am Montagabend in nachbörslichen US-Handel nach unten. Der Grund: Leicht verfehlte Umsatzerwartungen im ersten Quartal (bis Ende August). Analysten hatten von Oracle im ersten Geschäftsviertel des neuen Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 9,77 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,97 Dollar erwartet. Der Tech-Konzern lieferte jedoch nur Erlöse in Höhe von 9,73 Milliarden Dollar. Die Schätzungen beim Gewinn je Aktie konnten mit 1,03 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...