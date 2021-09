Die Kurse Bitcoin und Co sinken heute, erholen sich aber zumindest etwas nach einem kurzen Aufreger. Der Aktienhandel verlief am Montag unterm Strich ebenfalls positiv. Nach einer schwachen Vorwoche haben sich die Kurse an der Wall Street etwas stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,76 Prozent zu auf 34.869 Punkte zu.Der S&P 500 blieb mit einem Gewinn von 0,23 Prozent auf 4.468 Punkte hinter dem Dow zurück. Der Nasdaq 100 schloss 0,04 Prozent niedriger bei 15.434 Punkten. Beobachter ...

