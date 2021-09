Highlights:

Teamarbeit für Studie über das "Alliance Future Surveillance and Control"-Program

Der plattformunabhängige Ansatz könnte den militärischen Vorteil der NATO über das Jahr 2035 hinaus stärken

Integration von fünf internationalen Verteidigungs- und Technologieunternehmen mit "gemeinsamer Vision"

L3Harris Technologies (NYSE:LHX) hat seine fünf Teammitglieder für das "Alliance Future Surveillance and Control"-Programm (AFSC) bekannt gegeben, das der NATO dabei helfen soll, ihr luftgestütztes Warn- und Kontrollsystem bis 2035 zu ersetzen.

Das Team entwickelt "System-of-Systems"-Optionen für Überwachungs- und Kontrollfähigkeiten in allen Bereichen für das AFSC-Programm der NATO. Diese Optionen bieten bessere Aufklärung und eine reaktionsschnellere Steuerung, da Sensoren und Systeme in der Luft, am Boden, auf See oder im Weltraum Informationen austauschen können.

Zum Team von L3Harris gehören der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik-Pionier Hensoldt (Deutschland), das weltweit tätige, technologieorientierte Lösungsunternehmen Jacobs (Vereinigtes Königreich), das führende Unternehmen für Gefechtsmanagement und -führung am Boden und auf See General Dynamics (Kanada und Italien), das führende Unternehmen für die Modellierung und Simulation synthetischer Umgebungen CAE (Kanada) sowie das weltweit führende Kommunikationsunternehmen Viasat (Vereinigte Staaten), das für die Bereiche Luftraumüberwachung, taktische Datenverbindungen und Satellitenverbindungen zuständig ist.

"Das Team von L3Harris hat eine gemeinsame Vision Fokus auf das Datengeschäft oder das digitale Rückrat durch Beschaffung und Integration einer AFSC-Fähigkeit für mehrere Bereiche", sagte Charles R. "CR" Davis, Vizepräsident von L3Harris International. "Da die Zusammenarbeit und die Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns stehen, nutzt das integrierte Team die Stärken weltweit führender Experten und die jahrzehntelange, vielfältige Erfahrung in allen Bereichen."

Das internationale Team wird die Risiken und die Machbarkeit von in Frage kommenden Systemlösungen analysieren, um den militärischen Vorteil des NATO-Bündnisses bis 2035 und darüber hinaus zu stärken. Das Team von L3Harris verfügt über einen einzigartigen plattformunabhängigen Ansatz für die Machbarkeitsstudie der NATO, der die Erstellung eines transformativen Konzepts mit umsetzbaren Empfehlungen ermöglicht.

L3Harris und Teamkollegen haben der NATO im Jahr 2020 eine Studie zum High Level Technical Concept (HLTC) vorgelegt. Das HLTC konzentrierte sich auf eine datenzentrierte Architektur, alle Aspekte der Multi-Domain-Überwachung und die Kontrolle über das gesamte Spektrum von günstigen, zulässigen, umkämpften und verweigerten Einsatzumgebungen.

Über L3Harris Technologies

L3Harris Technologies ist ein agiler, globaler Innovationsträger in der Luft- und Raumfahrt sowie im Rüstungsbereich und liefert End-to-End-Lösungen, welche die unternehmenskritischen Anforderungen der Kunden erfüllen. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Rüstungs- und kommerzielle Technologien in den Bereichen Luft, Land, See, Weltraum und Cyberspace. L3Harris hat einen Jahresumsatz von ca. 18 Mrd. USD, beschäftigt 47.000 Mitarbeiter und hat Kunden in mehr als 100 Ländern. L3Harris.com.

