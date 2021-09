Unsichtbare Fahrzeuge, durchsichtige rahmenlose Displays oder Datenbrillen - diese Dinge kennen die meisten von uns nur aus Filmen. Doch Technologie aus Science-Fiction erreicht Serienreife eher früher als später - und krempelt unser Leben nicht selten komplett um. Eine Technologie, die das Zeug für die nächste Revolution hat, sind Meta-Materialien. Die Definition beschreibt Meta-Materialien als künstliche Werkstoffe, die bestimmte optische, magnetische oder elektrische Eigenschaften haben, die es so in der Natur nicht gibt. Diese Werkstoffe sind in der Regel äußerst klein und potenziell für unterschiedliche Anwendungsbereiche geeignet. Häufig verweisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...