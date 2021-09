Im gestrigen Teil 1 unseres Berichts "Corona-Impfstoffhersteller vs. Forschungsinstituts-Betreiber" haben wir deutlich herausgestellt, warum und in welchem Maße sich nach jeglichem Analysten-Konsens ab 2023, vollkommen deckungsgleich mit unserer Überzeugung, bei den aktuell und ggfs. künftig führenden Corona-Impfstoffherstellern BIONTECH, MODERNA und VALNEVA eine von da an sowie in 2024 weiter beschleunigt fortgesetzte Gewinnzenit-Überschreitung einstellen dürfte.Entsprechend erscheinen uns gemäß dem gerade unter institutionellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...