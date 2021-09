DGAP-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

fox e-mobility AG veröffentlicht Konzernfinanzbericht für das 1. Halbjahr 2021



14.09.2021 / 07:15

fox e-mobility AG veröffentlicht Konzernfinanzbericht für das 1. Halbjahr 2021 München, 14. September 2021 - Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Entwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, gibt ihren Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2021 bekannt.



Der Zwischenbericht bildet den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 für die beiden Konzerngesellschaften Fox Automotive Switzerland AG und fox e-mobility AG ab.



Die fox e-mobility AG verfügte im oben genannten Zeitraum noch über keine Umsätze. Erste Erlöse aus Lizenzen und Fahrzeugverkäufen werden ab 2023 erwartet. Im Wesentlichen fielen im 1. Halbjahr Aufwendungen im Zusammenhang mit der Etablierung des Geschäftsbetriebs und der Fahrzeugentwicklung an. Als Konzern-Halbjahresergebnis ergab sich somit ein Verlust in Höhe von rund € 7,5 Mio.



Das Eigenkapital des fox e-mobility-Konzerns belief sich zum Bilanzstichtag 30. Juni 2021 auf € 96,4 Mio. Die Bilanzsumme beträgt € 105,2 Mio. Verbindlichkeiten in Höhe von € 6,0 Mio. entfallen überwiegend auf Aktionäre und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Passive latente Steuern in Höhe von € 2,8 Mio. ergeben sich durch die Zugangswerte im Eigenkapital.



Der vollständige Halbjahresabschluss für das 1. Halbjahr 2021 steht auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich "Investoren" (https://fox-em.com/de/finanzberichte/) zur Verfügung.



Für den weiteren Geschäftsverlauf sieht sich die fox e-mobility AG gut aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2021 wird für den Konzern ein Nettoergebnis in Höhe von € -16 bis € -18 Mio. erwartet, das sich im Wesentlichen aus Abschreibungen sowie den operativen Aufwendungen für die Entwicklung der MIA zusammensetzt.



Mit einem mehrstufigen Geschäftsmodell kombiniert fox e-mobility das Kerngeschäft der Erlöse aus den Fahrzeugverkäufen in Europa mit Lizenzeinnahmen in außereuropäischen Märkten. Zusätzlich zum Kerngeschäft werden Umsätze aus Ingenieurdienstleistungen und dem Verkauf von CO 2 -Credits generiert. Erste Schritte zur Finanzierung der Entwicklung der MIA wurden bereits im laufenden Jahr 2021 getätigt. Eine erste Tranche über € 3,0 Mio. der Pflichtwandelanleihe über ein Gesamtvolumen von € 25,0 Mio. wurde bereits gezogen. Zudem wurde eine Kapitalerhöhung über nominal € 1,0 Mio., die vom Management gezeichnet wurde und liquide Mittel in Höhe von € 2,0 Mio. sicherte, durchgeführt. Die Schwerpunkte für den weiteren Verlauf des Jahres liegen auf der weiteren Fahrzeugentwicklung und den nächsten Finanzierungsschritten.



Über die fox e-mobility AG

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.



IR Kontakt

ir@fox-em.com



Pressekontakte

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Telefon +49 8806 95483

E-Mail w.glogauer@glogauer.de



Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

