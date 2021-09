DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig bewegt vor US-Preisdaten - Evergrande unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen. Anleger hielten sich zumeist in Erwartung der US-Verbraucherpreisdaten zurück, sagen Händler. Die Daten werden im späteren Tagesverlauf veröffentlicht und gelten im Hinblick auf eine bevorstehende mögliche straffere US-Geldpolitik als besonders relevant. Außerdem werden am frühen Mittwoch wichtige Daten aus China erwartet: Volkswirte schätzen, dass sich Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz im Reich der Mitte im August abgeschwächt haben.

Entsprechend vorsichtig agieren die chinesischen Anleger. In Schanghai und Hongkong treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. Hinzu kommt noch die Unsicherheit über weitere regulatorische Maßnahmen Pekings gegen die großen chinesischen Technologiekonzerne. Nachdem die chinesischen Behörden kürzlich strengere Auflagen für Anbieter von Onlinespielen beschlossen haben und am Montag in Medien über die Zerschlagung des Fintech Alipay spekuliert wurde, haben die zuständigen Stellen nun angeordnet, dass die Technologiegiganten die Links von Wettbewerbern auf ihren Apps nicht länger blockieren dürfen.

Tencent erholen sich dennoch von anfänglichen Verlusten und notieren 0,2 Prozent höher. Alibaba liegen 0,8 Prozent im Minus, während Meituan 0,6 Prozent abgeben.

Die Aktie des seit einiger Zeit angeschlagenen Immobilienkonzerns China Evergrande bricht um fast 10 Prozent ein. Das Unternehmen befürchtet, im September weniger Wohnungen zu verkaufen, und warnte daher vor einem Liquiditätsengpass und einem potenziellen Zahlungsausfall. Um diesen abzuwenden, hat Evergrande nun externe Berater angeheuert.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,5 Prozent. Im Verlauf erreichte der Index den höchsten Stand seit August 1990. Der japanische Aktienmarkt profitiere unverändert von der Hoffnung auf neue Wirtschaftsstimuli unter einem neuen Premierminister, so Marktbeobachter.

An der Börse in Seoul rückt der Kospi um 0,9 Prozent vor. Aktien der Fluggesellschaften Asiana Airlines (+0,8%) und Korean Air Lines (+1,9%) sind gefragt, nachdem der Chef der Korea Development Bank sich für die zügige Integration der beiden Unternehmen ausgesprochen hat.

In Sydney liegen Westpac 0,2 Prozent vorne. Die australische Bank wird ihr Geschäft in Papua-Neuguinea fortführen, nachdem die Regulierungsbehörde des Landes den Verkauf an eine örtliche Bank verboten hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.427,60 +0,0% +12,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.605,37 +0,5% +10,9% 08:00 Kospi (Seoul) 3.157,27 +0,9% +9,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.717,26 +0,1% +7,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.800,87 -0,1% -3,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.089,17 +0,5% +9,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.561,85 -0,5% -3,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1815 +0,0% 1,1812 1,1777 -3,3% EUR/JPY 130,03 +0,1% 129,93 129,71 +3,1% EUR/GBP 0,8535 -0,0% 0,8535 0,8534 -4,4% GBP/USD 1,3843 +0,0% 1,3838 1,3801 +1,2% USD/JPY 110,06 +0,1% 110,00 110,15 +6,6% USD/KRW 1.172,32 -0,1% 1.173,89 1.176,26 +8,0% USD/CNY 6,4470 -0,1% 6,4518 6,4552 -1,2% USD/CNH 6,4433 -0,0% 6,4438 6,4526 -0,9% USD/HKD 7,7787 -0,0% 7,7796 7,7794 +0,3% AUD/USD 0,7346 -0,3% 0,7370 0,7346 -4,6% NZD/USD 0,7112 -0,1% 0,7121 0,7099 -1,0% Bitcoin BTC/USD 45.230,01 +0,2% 45.161,26 44.733,76 +55,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,99 70,45 +0,8% 0,54 +47,9% Brent/ICE 74,03 73,51 +0,7% 0,52 +45,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,68 1.793,78 -0,1% -2,10 -5,6% Silber (Spot) 23,68 23,73 -0,2% -0,05 -10,3% Platin (Spot) 962,65 965,30 -0,3% -2,65 -10,1% Kupfer-Future 4,36 4,36 -0,2% -0,01 +23,5% ===

