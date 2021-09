Der japanische Mischkonzern Mitsubishi und der niederländische Energiekonzern Shell haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei Wasserstoffprojekten in Kanada unterzeichnet. Die Produktion von kohlenstoffarmem Wasserstoff durch den Einsatz von Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) soll in der Nähe von Edmonton, Kanada entstehen. Mitsubishi will die Anlage in der Nähe des Shell Energy and Chemicals Park Scotford in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bauen und in Betrieb zu nehmen. Shell würde die CO2-Speicherung über das vorgeschlagene Polaris CCS-Projekt bereitstellen. Der kohlenstoffarme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...