Die neuen Topaz-Sensoren sind ideal für mobile Anwendungen und bieten einen attraktiven Preis bei kompromissloser Leistung.

GRENOBLE, Frankreich, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE: TDY], stellt die neuen industriellen CMOS-Sensoren der Topaz (https://imaging.teledyne-e2v.com/topaz)-Serie mit 2 und 1,5 MP Auflösung vor. Diese neuen Sensoren im 1920 x 1080- und 1920 x 800-Pixel-Format verwenden modernste rauscharme Global-Shutter-Pixel-Technologie, um leistungsstarke Lösungen anzubieten und kompakte mobile Designs für viele Anwendungen zu ermöglichen.

Die Topaz-Sensoren sind in einem winzigen 4,45 mm breiten Chip Scale Package (CSP) untergebracht und verfügen über ein optisches Array-Zentrum, das genau mit dem mechanischen Zentrum des Gehäuses übereinstimmt, was ein schlankes Kameradesign ermöglicht. Dadurch eignen sie sich besonders für das Design von Miniatur-OEM-Barcode-Lesern, für mobile Terminals und Barcoder Leser für Smartphones, IoT, kontaktlose Authentifizierungssysteme, tragbare Geräte, Drohnen und Robotik-Anwendungen. Ihr optisches 1/3"-Format wird durch kleine 2,5-µm-Global-Shutter-Pixel ermöglicht, die In-Pixel-CDS (Correlated Double Sampling) und fortschrittliche Dual-Lichtleiter nutzen, um einen guten Signal-Rauschabstand zu erzielen und so selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ein geringes Übersprechen und gestochen scharfe Bilder zu ermöglichen.

Gareth Powell, Marketing Manager für CMOS-Sensoren bei Teledyne e2v sagt: "Moderne Logistik-, Einzelhandels- und Fertigungsanwendungen erfordern alle eine verbesserte Produktivität und einen höheren Durchsatz mit längeren Arbeitsbereichen. Vor diesem Hintergrund wurden die neuen Topaz-Sensoren entwickelt, die ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis für den Einsatz in großen Stückzahlen bieten. Durch ihre kompakte Bauform sind sie ideal für den Einsatz in den kleinsten OEM-Barcode-Lesern der Welt und in extrem flachen mobilen Plattformen geeignet."

Wesentliche Merkmale

Fortschrittliche Global Shutter-Pixel mit 2,5 µm x 2,5 µm

Geringes Ausleserauschen im Bereich von 3,3 Elektronen

Hervorragender Signal-Rauschabstand bei schwachem Licht mit kurzen Belichtungszeiten

Extrem niedriges Dunkelsignal für außergewöhnlich gute Leistung bei hohen Temperaturen

Bildrate >100 Bilder pro Sekunde im 8-Bit-Ausgabemodus

2 Lane-MIPI-Ausgänge (je 1,2 Gpix/s) für eine nahtlose Verbindung mit CPU, ISP und anderen Anwendungsprozessoren

Fast Wake Up-Modus - Dekodierung innerhalb von 10 Millisekunden nach dem Einschalten und weitere nützliche Anwendungsfunktionen

Muster und Evaluierungskits sind ab sofort erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns (https://imaging.teledyne-e2v.com/contact/) für weitere Informationen.

Lernen Sie Topaz während der VISION (https://www.messe-stuttgart.de/vision/en/) vom 5. bis 7. Oktober 2021 in Stuttgart am Teledyne-Stand 8B10 kennen.

