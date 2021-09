In den USA entzweit ein Streit über zusätzliche Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge (EV) die großen Hersteller. Ein Vorschlag der Demokraten im US-Repräsentantenhaus sieht vor, E-Autos, die von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in den USA gefertigt werden, einen zusätzlichen Steueranreiz in Höhe von 4500 Dollar zu gewähren.

Den vollständigen Artikel lesen ...