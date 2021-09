Der Vater geht arbeiten, während die Mutter die Kinder hütet. Ein veraltetes Rollenbild, das unsere Gesellschaft und Arbeitswelt lange geprägt hat. Wie beeinflussen veränderte Familienstrukturen die Arbeitswelt und die Erwartungen an Väter und Mütter? Seit über 20 Jahren forscht der Psychologe Andreas Eickhorst zu Vätern, ihren Kompetenzen und Wohlbefinden. An der Hochschule Hannover hält er seit 2018 eine Professur für Psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit. Im Interview spricht er darüber, wie die Gesellschaft die Vaterschaft prägt und vor welchen Herausforderungen Eltern in Deutschland heute stehen. t3n: Herr Eickhorst, was hat sich für...

Den vollständigen Artikel lesen ...