Deutsche Wohnen kommt in die Defensive. Der Deal mit Vonovia droht zu platzen, weswegen nun die Annahmebedingungen reduziert wurden. Deutz macht gute Geschäfte. Der Motorhersteller verzeichnet einen höheren Absatz als erwartet und hob die Prognose an. Oracle enttäuscht mit einem schwachen Wachstum. Das Cloud-Geschäft kommt nicht in Fahrt.Asien (ex China) bewegt sich heute früh ins Plus. Die Nachfrage ist sehr positiv und trägt vor allem den Nikkei 225 und den KOSPI höher. Der Handel in China und Hongkong steht weiterhin unter Druck durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...