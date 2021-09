Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen ordentlichen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Allerdings konnte der DAX im weiteren Verlauf nicht alle Gewinne halten. Am Ende lag der DAX bei 15.701 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,6 Prozent. Die Marktidee ist diesmal BMW.