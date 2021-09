Die aktuell längste Serie: First Solar mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.87%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Montag Nippon Express mit 7,50% auf 64,50 (1877% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,40%) vor GameStop mit 6,82% auf 203,40 (33% Vol.; 1W 0,32%) und First Solar mit 6,80% auf 106,17 (199% Vol.; 1W 12,87%). Die Tagesverlierer: BioNTech mit -6,31% auf 327,14 (181% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,14%), Sartorius mit -4,59% auf 565,00 (178% Vol.; 1W -3,22%), Teamviewer mit -4,43% auf 28,49 (54% Vol.; 1W -2,33%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (14049,38 Mio.), Nvidia (13180,44) und Advanced Micro Devices, Inc. (7916,13) ....

